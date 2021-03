Niños inmigrantes fueron dejados en parque

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) dejaron el 22 de marzo a 16 inmigrantes, incluidos niños, en un parque de Gila Bend, Arizona.

El grupo estaba conformado por seis familias, cinco de ellas provenientes de Venezuela y la otra, de Chile.

Chris Riggs, alcalde de Gila Bend, y su esposa pidieron prestadas vagonetas para llevar a las familias hasta un albergue en Phoenix, luego de que la senadora federal Kyrsten Sinema consiguiera que los inmigrantes fueran recibidos en ese albergue.

A raíz de este caso, Riggs ha declarado el estado de emergencia en su pequeña localidad por la llegada de inmigrantes.

Aquí no tengo nada, no tengo albergues, no tengo lugar donde ponerlos,

dijo Riggs.