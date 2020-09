¡Nooooooo! Nintendo descontinuará en breve la mini consola 3DS

Luego de la presentación de las nuevas consolas Playstation 5 y Xbox Series X, las oficinas de Nintendo se pusieron a trabajar y con esto llegará el final de algunos dispositivos que nos acompañaron durante años.

El próximo elegido a desaparecer de las vitrinas es el Nintendo 3DS, la cual no tuvo ni la mitad del éxito que el Nintendo Switch, así que pronto no la verán más entre las ofertas a destacar.

¿Por qué Nintendo descontinuará la mini consola 3DS?

Y es que en las oficinas de Nintendo se pusieron a hacer cuentas y la realidad es que fue una de las consolas menos vendidas. ¿La razón? Recordemos que la 3DS fue el siguiente paso al Nintendo DS que tenía pantalla doble, pero su sucesor no tuvo el mismo éxito.

Además de ser más costosa, los gamers no terminaron por acostumbrarse a la modalidad de juego que ofrecía el 3DS, quizá por eso comenzaron a abandonarla poco a poco.

Además, Nintendo no tiene entre sus planes lanzar más títulos de esta consola y centrará todos sus esfuerzos en la nueva generación de Nintendo Switch que ya trabaja en sus laboratorios en Japón.

Números muy por debajo de lo esperado

Las cifras oficiales dicen que se vendieron unos 75 millones de unidades del Nintendo 3DS, pero es un número que no es atractivo para las oficinas de Nintendo, así que mejor le dirán adiós en breve.

Algunos de los títulos más atractivos que tuvo fueron “Pokemon Son y Luna”, “The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D”, “Pokemon X/Y”, “The Legend of Zelda: a Link Between Worlds”, “Monster Hunter 3 Ultimate”, entre muchos otros.

Además, las nuevas generaciones estarán totalmente enfocadas en el mercado de Playstation. Xbox Series X y el Nintendo Switch.

Ni modo, ¡Descanse en Paz otra consola de Nintendo!