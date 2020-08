Nirvana revive en los rankings gracias al trailer de ‘The Batman’

Los soundtracks de películas que son un verdadero hit pueden posicionar algunos tracks que estaban en el olvido. “Guardianes de la Galaxia” es un gran ejemplo, la música del filme puso en el radar a grupos como Redbone o The Runaways.

No sabemos si Kurt Cobain era fan de Batman, pero gracias al personaje de DC y al nuevo trailer de la película protagonizada por Robert Pattinson, una canción de la banda de Grunge volvió a colocarse en las favoritas de los rankings de streaming en Estados Unidos.

¿Cuál es la canción de Nirvana que posicionó Batman?

La canción es “Something In The Way”, que es un track realizado en la época del “Nevermind” y que suena diferente a la versión original por los arreglos hechos para el filme a estrenarse en 2022. Michael Giacchino fue quien hizo estas modificaciones.

“Something In The Way” está en el puesto número 18 de las canciones más vendidas en Amazon Music y figura en el 22 del Top 200 de iTunes Store de Estados Unidos, algo nunca antes visto ya que las listas siempre son lideradas por exponentes de Rap. R&B o Pop.

Ojo, no es el track oculto del ‘Nevermind’

La canción es el último track del álbum Nevermind (no confundir con el track oculto Enless/Nameless) y fue escrito por Cobain en su época de “homeless”, cuando no tenía una hogar y dormía debajo de un puente.

Además, la canción fue tocada por primera vez en el The Off Ramp Cafe el 25 de noviembre de 1990 en Seattle. También apareció en el Unplugged, sólo que esta versión salió hasta la edición del 25 Aniversario.

Este tema tuvo un momento especial dentro de la grabación, era una de las canciones más complejas de tocar y Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic tuvieron que hacer sus partes por separado.

¿Quiénes son Nirvana?

Nirvana fue un grupo de Grunge que se formó en Seattle en 1987 y fue formada por Cobain y Novoselic. Tuvo a varios bateristas como Chad Channing, Dan Peters y en 1990, Grohl se quedó con el puesto en forma definitiva.

MTV no quería pasar su música, pero una noche programaron “Smells Like Teen Spirit” durante la madrugada. Tuvo tal éxito la canción que las líneas telefónicas se saturaron y ahí comenzó al alza su popularidad.

La banda de Seattle ha vendido más de 90 millones de copias a nivel mundial, sus canciones son verdaderos hits que identifican a toda una generación de jóvenes en los años 90.

Aquí les dejamos una sesión en vivo de Nirvana: