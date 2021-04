Nirvana es una de las bandas de rock más recordadas de todos los tiempos, no sólo por la imagen de Kurt Cobain, sino por la música y el legado que dejó el grupo de Seattle en sólo tres discos de estudio.

Todos los fans de Nirvana y Kurt Cobain quisieran poseer un recuerdo de la banda, y cómo no, si éxitos como “Smells Like Teen Spirit”, “Molly’s Lips”, “Come As You Are” entre otros son himnos de toda una generación.

Nirvana: Subastarán última sesión de Kurt Cobain en formato NFT

Si eres fan de toda la vida de Nirvana te tenemos grandes noticias, ya que se pondrá a la venta en los próximos días la última sesión fotográfica de la banda, pero no será en formato físico sino en NFT (Non-Fungible Token o Token No Fungible)

¿Qué es el formato NFT?.

Para los que no conocen que es un NFT, resulta que son piezas de arte digital que utilizan tecnología blockchain para validar que son las versiones originales de una obra.

A pesar de que podamos ver cientos de archivos en Internet, el NTF es como una copia fiel del archivo original del autor y se implementa en una cadena de bloques, la cual sería el equivalente a una firma para autentificar este material.

Una vez que quedó claro que es el NFT, algunas fotos emblemáticas que tomó Jesse Frohman serán subastadas bajo este formato, así que todos los fans de la banda pueden hacer una oferta por esta única copia.

¿Cuándo se realizó la última sesión fotográfica de Nirvana?

La sesión fotográfica se realizó unos meses antes del fallecimiento del ídolo del grunge, durante el verano de 1993 y en primera instancia querían que fuera en New York la sesión.

Pero como el llegar a tiempo nunca fue lo de Kurt Cobain tuvieron que improvisar y cambiaron la sede, por lo que utilizó uno de los salones del hotel donde se hospedaba Nirvana ese día.

Por cierto, para ese entonces, Kurt Cobain ya tenía serios dolores de estómago, por lo que tuvieron que llevar una cubeta en caso de que vomitara durante la sesión.

Luego de seis meses, Kurt Cobain decidió quitarse la vida y todo el material de la banda como primeras ediciones, autógrafos y demás objetos coleccionables subieron su valor.

¿Cuántas fotos componen la última sesión fotográfica de Nirvana?

La colección que se pondrá a la venta será de 104 imágenes con negativos, archivos polaroid y otras fotos inéditas que se venderán al mejor postor.

La oferta comenzará el próximo 3 de mayo y abrirá con un precio de 27.27 Ethereum (una criptomoneda), lo que equivale a 72 mil dólares.

Pero dentro de todo esto hay una buena noticia, ya que parte de las ganancias se destinarán a la Fundación JED, que realiza campañas para prevenir el suicidio e incentiva la salud mental para adolescentes.

Por cierto, si no te sobran 70 mil dólares para pujar por “The Last Session”, también habrá a la venta algunas sesiones de la época de Nevermind por 7 mil dólares o algunos retratos de las sesiones de In Utero por 2 mil 600 dólares.

¿Quién quiere comprar la última sesión fotográfica de Nirvana?