No dejan entrar a niña con discapacidad al cine por no llevar mascarilla

Los requisitos y reglas de las mascarillas en un cine AMC de Carolina del Norte provocaron una protesta el domingo 27 de diciembre por la tarde.

Una madre dice que a su hija discapacitada no se le permitió entrar al teatro porque no llevaba una mascarilla. La madre afirma que su hija debería estar exenta del requisito de la mascarilla debido a su discapacidad.

Según la madre, Angie Crandall, llevó a su hija, Sydney, a ver una película en Nochebuena. Crandall dijo que una vez que llegaron al cine AMC de Jacksonville, en la costa de Carolina del Norte, los miembros del personal le dijeron que su hija tenía que usar una mascarilla si querían ver la película.

Crandall dijo que intentó explicar la condición de su hija. El personal del teatro dijo que todavía tenía que usar una mascarilla.

La orden de uso de mascarilla del gobernador Cooper tiene exenciones que incluyen a personas con discapacidades, pero no está claro si la condición de Sydney está incluida en la exención del gobernador.

Angle Crandall dijo a medios locales que esta es la primera vez que ella y su hija experimentan discriminación de este tipo.

“¿Qué significa esto para Sydney? ¿Ya se le permite ir a cualquier parte o la olvidan?”, Preguntó Crandall. “Esto no se trata solo de películas en absoluto. No considero que esto sea una pérdida, que no pudimos ver la película, creo que es solo el comienzo, y la apoyaremos en todo lo que tengamos que hacer.”

Departamento de Policía de Jacksonville responde

El 27 de diciembre aproximadamente a las 12:44 pm, el Departamento de Policía de Jacksonville respondió al cine AMC en Western Boulevard con respecto a una protesta.

Los oficiales dijeron que hablaron con todas las partes involucradas y determinaron que el incidente ocurrió en una propiedad privada y que AMC había solicitado a los huéspedes que abandonaran la propiedad por no cumplir con la política de AMC con respecto a las mascarillas.

JPD dijo: “Si hubo una violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, es un asunto civil que debe resolverse mediante una acción civil, si es necesario. El papel del Departamento de Policía de Jacksonville era mantener la paz e investigar la posibilidad de invadir propiedad privada”.