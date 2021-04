No encuentran a Anel Noreña, heredera de José José, tras ‘plantar’ a Carlos Bonavides

Esta tarde, Anel Noreña (heredera de José José) se volvió tendencia, luego de que dejara plantado a Carlos Bonavides (El Premio Mayor), y la producción de Hoy acusó que no la encuentran, ya que no les contesta.

Esta semana comenzó un segmento de concurso de baile, llamado Las Estrellas Bailan en Hoy, donde Anel Noreña y Carlos Bonavides son pareja.

Sin embargo, durante las imágenes de un ensayo, se pudo ver cómo el actor de 80 años fue plantado por la exmodelo.

No sabemos (qué le pasó) porque no contesta el teléfono, la producción anda atrás de ella. Anel, si nos estás viendo, please comunícate con la producción, te están buscando, queremos saber que estás bien, ¿ya no quieres venir?”, dijo Galilea Montijo.