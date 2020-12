La pandemia del COVID-19 continúa en todo el mundo, algunos gobiernos registraron en las últimas semanas un alza en el número de contagios por las escasas medidas que toma la gente ante la enfermedad.

A pesar de todas las advertencias por parte de las autoridades sanitarias, la gente parece no entender y su urgencia por salir es mayor, como en Tulum, donde hubo un festival de música electrónica hace unos días y dejó decenas de contagiados por COVID-19.

¿Cuál es el festival de música que dejó decenas de contagios de COVID-19?

En el festival no hubo las medidas sanitarias adecuadas, mucho menos sana distancia y los asistentes bailaron y se divirtieron, pero algunos llegaron a sus hogares con síntomas de COVID-19 tras el festejo.

El evento se llamó Art With Me, el cual se llevó a cabo del 11 al 15 de noviembre y los organizadores aseguraron que el evento se llevaría a cabo con todas las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios de Covid-19, lo cual no hubo.

Los asistentes hablaron con un diario norteamericano

Algunos de los asistentes hablaron con el periódico estadounidense Daily Beast y explicaron que nadie utilizaba cubrebocas y no se respetaba la sana distancia.

“Todo lo que diré es que no había ni un solo cubrebocas y me enfermé más que nunca en toda mi vida después de esa fiesta”, declaró una mujer que asistió al evento.

“Ni siquiera podía levantarme de la cama”, relata Michelle. Estaba experimentando los síntomas de la COVID-19, fiebre, fatiga y pérdida del gusto y el olfato. Una semana atrás había asistido al Art With Me, festival que se llevó a cabo en Tulum https://t.co/WhMWpStyDj pic.twitter.com/gfyAByiyzc — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) December 8, 2020

No era nada económico el evento

Los boletos del evento tuvieron un costo de 350 dólares, cerca de 7,000 pesos mexicanos, que pagaron miles de extranjeros, en su mayoría estadounidenses.

Luego del brote de COVID-19 entre los asistentes, personas de Miami y New York también reportaron síntomas y tuvieron que ser aisladas ante el creciente número de contagios.