“No es la única”; joven denuncia que Vicente Fernández también tocó a su tía

Luego de que un video de TikTok donde una usuaria exhibe cómo Vicente Fernández la toca de manera inusual al tomarse una foto con él, una segunda joven denunció cómo “Chente” también tocó de la misma forma a su tía.

La usuaria Miranda Hernández compartió un video donde aparece la foto del cantante junto con su tía y otro joven. El intérprete de “Mujeres Divinas” también abraza a la mujer a la altura del pecho.

“No es la única, a mi tía también. “Qué pervertido salió el viejito”, escribió la denunciante Miranda Hernández en su perfil de TikTok.

El suceso ocurrió en el mismo lugar donde se tomó el primer video que se hizo viral, el “rancho los 3 potrillos”, propiedad de Vicente Fernández y donde el cantante atiende a sus seguidores.

El primer video polémico de Vicente Fernández

En el primer video que se hizo viral aparece una chica junto con una mujer y una menor. Al momento de la foto, Vicente Fernández abraza a la joven a la altura de su costilla y se aprecia cómo sube la mano a su pecho.

La publicación de la usuaria, de nombre Lex en TikTok, se hizo viral de inmediato, generando polémica entre internautas que criticaban al “Charro de Huentintán” y quienes lo defendían.

Al percatarse de que mucha gente se puso del lado de Vicente Fernández, la joven decidió dar una explicación de lo sucedido.

“La razón por la que parece que no me molesté no es porque me gustara, sino porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta cuando vi la foto con mi mamá.

Después de eso me sentí súper violada, súper enojada. Es un pervertido y por alguna razón todos lo están defendiendo. Yo lucho con mis traumas a través del humor y del sarcasmo, cada quien tiene sus formas y esta es la mía.

Es un asunto serio y por eso hago esta publicación. No me importa si es Vicente Fernández, no debería tocar mi cuerpo sin mi permiso y mucho menos en esa área. Estoy segura de que otras mujeres han pasado por esta situación”, explicó Lex en otro video.