Este lunes 28 de diciembre falleció el famoso compositor e intérprete mexicano, Armando Manzanero Canché, por complicaciones con el coronavirus, enfermedad que, irónicamente, el maestro no creía en su existencia, según la cantante Tania Libertad.

Gran amiga de Armando Manzanero, Tania Libertad lamentó la muerte del músico yucateco y contó que meses atrás tuvo una conversación con el maestro, quien le dijo que el COVID-19 no existía.

“Manzanero no creía en el coronavirus. Cuando la pandemia comenzó hablamos. Por marzo y abril y me dijo ‘No, eso no existe’”, reveló en una entrevista al programa de radio “Todo para las mujeres”.

A pesar de las recomendaciones de la autoridades sanitarias, Manzanero Canché continuaba haciendo su vida normal y salía de viaje.

“No creía en el COVID-19, él no creía que existía. Tan no creía que cuando hemos hablado en los últimos días, su esposa y su hijo le decían que no saliera. Y fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal, yo creo que eso también perjudicó bastante”, aseveró la cantante.

Declaraciones que no son difíciles de creer después de que su hijo, Juan Pablo Manzanero, confesó que su padre murió por festejar su cumpleaños con 30 personas más. Todos los asistentes de la fiesta se contagiaron.

Las palabras del hijo de Manzanero

“Hay que dar un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables, mi padre lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar”, dijo Juan Pablo al diario Reforma.

“Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: ‘qué cosa tan irresponsable’, se enfermó, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio COVID y a mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido… ¡Vaya, la tristeza! Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios”, agregó el hijo del maestro.

Tristemente, la muerte de Armando Manzanero deja una lección para las personas que continúan sin hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y un recordatorio de que no hay que bajar los brazos frente a la pandemia.