¿No has declarado o no estás registrado ante el IRS y quieres recibir cheque de estímulo?

Con la Ley del Plan de Rescate Estadounidense aprobada por el Congreso, la tercera ronda de cheques de estímulo se emitió exitosamente tras la declaración de impuestos del año 2020.

La última ronda emitió un aproximado de 167 millones de cheques con un valor aproximado que asciende a 391 mil millones de dólares.

Seguramente has pensado que no recibirás cheque si no has declarado impuestos o es la primera vez que lo harás. La respuesta es sí, sí puedes recibir el estímulo de $1,400.

En la tercera ronda de pagos de estímulo, el gobierno de Joe Biden emitió más de 900,000 cheques equivalentes a un total de aproximado de $1.9 mil millones destinados a personas que no estaban registradas en el IRS y declararon recientemente.

Los cheques de estímulo emitidos a personas que no estaban registradas ante el IRS fueron parte de los casi 410 mil millones de dólares que destinó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, aprobada por el Congreso en marzo.

A lo largo de las tres rondas, se han repartido cerca de 472 millones de cheques de estímulo, cifra que en dinero equivale a más 807 mil millones de dólares, aseguró el comisionado del IRS, Charles Rettig, durante su testimonio en Capitol Hill la semana pasada.