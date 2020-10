Luis Suárez dio su primera entrevista después de su salida del Barcelona, donde el delantero charrúa habló sobre lo difícil que fue su separación del club y, sobre todo, de su inseparable amigo, Lionel Messi.

Entre las preguntas que contestó Suárez a “90 minutos de futbol”, destacan un par: ¿Jugaría para el Real Madrid? Y ¿le festejaría un gol al Barcelona?

A pesar de confesar que el conjunto culé no lo trató como él esperaba, Suárez no le festejaría un gol al Barcelona ni jugaría para el máximo rival, el Real Madrid.

“¿Jugar en el Real Madrid? Ni loco… Siempre soñé jugar en el Barcelona, desde chico. No le gritaría un gol al Barcelona, pero sí señalaría alguna parte de la tribuna”, aseguró.

El Barcelona era todo para la familia de Suárez, que, al igual que él, sufrieron la salida del ariete del club, así como la separación de su padre y Lionel Messi.

“Mis hijos se sentían en su casa en Barcelona. Mi hijo ama el Barcelona y a Leo, imagínate lo que fue para él. Cuando les tuve que decir que nos íbamos fue el momento más duro, para ellos y para mi mujer. Pero ellos querían verme feliz a mí y que no esté amargado o que me vaya a algún lado a llorar. Ahora por suerte están contentos en Madrid ahora, eso me genera mucha tranquilidad”.

Suárez habló de la llegada de Koeman, que solo significó una cosa, su salida. El uruguayo sabía que el nuevo estratega no lo contemplaba.

“Me dolió y me lastimó mucho a mí y a mi familia lo que hicieron. Las formas y las maneras no fueron las correctas. Que venga un entrenador diciendo que ya no cuenta conmigo cuando la directiva ya lo había”.

“Tuve mucha incertidumbre, porque tenía que ir a entrenar. Yo le decía a Leo que sabía lo que me iban a hacer. Iba a entrenar contento, pero volvía triste a mi casa”, agregó.

Sin embargo; el Pistolero llegó al Atlético de Madrid y ahora trabaja bajo las ordenes del Cholo Simeone, un técnico conocido por su exigencia, pero que le dio la confianza para ser su hombre referente en el ataque colchonero.

“El Cholo Simeone no me sorprendió para nada. Es muy estricto y trabaja mucho en la disciplina táctica. Encontré un grupo humano muy bueno, con muchas ganas. Quiero aportar como un compañero más y conseguir cosas importantes en el Atlético de Madrid”.