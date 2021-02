En época de Pandemia del COVID-19 todo se puede esperar, los ladrones aprovechan cualquier oportunidad para sacar ventaja de cualquier situación, desde robar tanques de oxígeno hasta las mismas vacunas contra la enfermedad.

Ahora, la Policía de Plan City, en Florida, dio a conocer una alerta nacional por el robo de un auto que transportaba vacunas para el COVID-19, las cuales iban destinadas a personas que están en la primera línea de batalla.

Las autoridades locales compartieron un video donde se puede ver al presunto ladrón, el cual tomó el auto y se llevó el preciado medicamento, el cual es lo más preciado que hay en la actualidad para luchar contra el virus.

Según la agencia EFE, la Policía de Plan City, en Florida, Estados Unidos, emitió una alerta por el robo de un auto que transportaba vacunas para el coronavirus SARS-Cov-2 y compartieron una grabación en donde se puede ver al supuesto bandido.

El robo de este auto que transportaba vacunas se dio el 3 de febrero, en un estacionamiento en el recinto donde se celebra el Festival de la Fresa. El lugar lo están utilizando para la campaña de vacunación contra el COVID-19.

Según las autoridades, el hombre que conducía el auto que transportaba las vacunas era un trabajador de la empresa CDR Maguire, contratada a su vez por el gobierno para la campaña de vacunación.

El trabajador dejó el auto encendido y abierto por unos minutos para preguntar en qué lugar dejaría las dosis, pero en un momento, el ladrón aprovechó para tomar el auto y llevárselo.

STOLEN VACCINES: A vehicle containing vials of the COVID-19 vaccine was stolen from the Strawberry Festival grounds in Plant City. SPREAD THE WORD: https://t.co/q9lwAXFOHC

En el vehículo había aproximadamente 30 vacunas, las cuales están valoradas en 10 mil dólares, de acuerdo a datos de medios locales, ya que no hay precio establecido aún para su venta al público.

De acuerdo al video que tomaron las cámaras de seguridad, se puede observar a un hombre joven de piel clara y cabello largo.

Por otra parte, las autoridades han pedido la colaboración de quien tenga información sobre el auto que transportaba vacunas y su presunto ladrón sean informadas de inmediato para capturarlo y devolver las vacunas.

Plant City Police are looking for a person of interest in the theft of a car – and 30 vials of COVID-19 vaccine that were inside the vehicle.

The 2018 gray Hyundai Accent, FL license plate NPJJ58, was stolen from a parking lot at the Strawberry Festival Grounds. @wusf pic.twitter.com/nsSjVG48vh

— Mark Schreiner (@wusfschreiner) February 4, 2021