El Sindicato de jugadores de la Major League Baseball (MLB) y la oficina de Grandes Ligas siguen sin ponerse de acuerdo para el inicio de la temporada 2020, que se vio afectada en el calendario por la pandemia de coronavirus.

Representantes de la MLB hicieron una nueva oferta a los peloteros, donde proponen una temporada de 72 juegos, que empezaría el 14 de julio.

Los jugadores contarían con el 80% de su sueldo prorrateado, y los playoffs incluirían 16 equipos, seis puestos más de lo habituado. Lo que se traduciría en hasta 65 cruces contra los 43 que normalmente se juegan, según informes del US Today.

