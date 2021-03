“No somos una familia racista”, responde el príncipe William a Harry y Meghan Markle

El príncipe William dio sus primeros comentarios sobre la entrevista que su hermano Harry y su esposa Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey y dejó en claro que la familia real no es es racista.

William declaró que aún no había hablado con su hermano sobre la polémica entrevista. “Todavía no he hablado con él, pero lo haré”.

Cuando un periodista le preguntó si la familia real es racista, el mayor de los hermanos se limitó a contestar que “no somos una familia racista”.

A raíz de la la entrevista de Harry y Meghan con Oprah, el Palacio de Buckingham ha estado en la mira y ha sido mundialmente sobre cuestiones sobre racismo o la realeza.

La pareja reveló que el embarazo de su hijo, Archie, representó un problema en la familia debido a que generó el debate sobre el color de piel que tendría al nacer. No revelaron qué miembro de la familia hizo los comentarios.

En respuesta, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en nombre de la reina donde advierte que las acusaciones de racismo eran preocupantes y serían “tomadas muy en serio”.

“Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan”, dice el comunicado.

“Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado”.

El tema se agravó cuando Meghan Markle confesó que llegó a perder las ganas de vivir debido a la difícil situación que vivía en la familia real.