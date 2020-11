Georgia May Adkins, una ciudadana de Minneapolis que murió hace unas semanas, dejó una particular petición en su libro parroquial, no votar por el republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

Adkins perdió la vida el pasado 28 de septiembre en el United Hospital de St. Paul, Minnesota, a los 93 años de edad debido a un derrame cerebral.

Obituarios en periódicos y revistas locales contaron las voluntades de Georgia, quien quería que ser sepultada después de un un servicio conmemorativo en la iglesia que se apegara a los protocolos sanitarios pertinentes por la pandemia de coronavirus.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

En el libro parroquial de Georgia May Adkins, publicado el 11 de octubre, le pide a sus familiares que no gastaran dinero en flores para su funeral. La anciana pidió a sus seres queridos que ahorraran, además de que actuaran con inteligencia en las elecciones y no votaran por Donald Trump.

El obituario de Georgia se hizo famoso en redes sociales. La última voluntad de Adkins llamó la atención de cientos de personas, en especial de demócratas, que sugirieron hacer caso a la anciana.

Según información de la necrología publicada en legacy.com, Georgia May Adkins nació el 19 de agosto de 1927 y trabajó como linotipista en n West Publishing Company por 32 años.