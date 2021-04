“Nomadland” gana el Premio Óscar a Mejor Película

La película “Nomadland”, dirigida por Chloé Zhao, ganó el premios Óscar en la categoría de Mejor Película.

“Nomadland” muestra la historia de una mujer itinerante, interpretada por Frances McDormand, en el oeste estadounidense.

El largometraje se hizo a modo de estudio contemplativo y su directora Chloé Zhao también ganó los Premios de la Academia a mejor directora y mejor guion.

Chloe Zhao recibió el Globo de Oro a la mejor dirección por su película “Nomadland”. (Foto por Taylor Jewell/Invision/AP, Archivo)

Zhao hizo historia convirtiéndose en la segunda mujer en recibir el premio al mejor directora en los 93 años de la premiación y la primera de color.

La película ganadora se realizó mayormente con actores no profesionales y un presupuesto de 5 millones de dólares.

“Nomadland” también ha ganado el Premio Spirit del Cine Independiente, cuatro Premios BAFTA (incluyendo el de mejor película) y dos Globos de Oro.

Un total de nueve películas fueron nominadas en la categoría de Mejor Película: “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, Sound of Metal” y “The Trial of the Chicago 7”.

Otros premiados

Daniel Kaluuya ganó el premio al mejor actor de reparto por su interpretación en “Judas and the Black Messiah”, mientras que el galardón a la mejor actriz de reparto quedó en manos de la coreana Yuh-Jung Youn por su papel en “Minari”.

Asimismo, Anthony Hopkins fue premiado en la categoría de Mejor Actor por su papel en “The Father”, mientras que Frances McDormand se llevó el galardón de Mejor Actriz por “Nomadland”.

