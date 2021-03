Noruega y Dinamarca suspende temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca

Dinamarca suspendió temporalmente el uso de la vacuna contra el coronavirus Covishield, creada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, luego de reportes de coágulos en algunas personas. Las autoridades de salud aseguraron que no hay evidencia de que la vacuna sea la causa.

Expertos indican que, hasta el momento, no existen reportes de casos iguales o similares en las millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que se han administrado en otros países.

La Autoridad de Salud danesa explicó que “se basó en un principio de precaución” luego de que una persona que fue vacunada murió tras detectarle un coágulo.

“En estos momentos no podemos concluir si existe o no un vínculo entre la vacuna y los coágulos”, dijeron las autoridades, que no dieron más detalles sobre el fallecido.

Por su parte, la Agencia de Medicamentos de Europa dijo que “los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos y la vacuna puede seguir siendo administrada”.

“No existen indicios actualmente de que la vacunación haya causado esos problemas”, dijo el regulador, que agregó que el número de casos de coágulos entre los vacunados no es mayor al de personas no vacunadas.

Médicos señalaron que muchas de las personas que fueron vacunadas en primera instancia cuentan con problemas de salud crónicos, por lo que sería difícil determinar si la causa es la vacuna.

“La vasta mayoría de los vacunados en estos momentos son ancianos o personas con enfermedades preexistentes. Va a existir un riesgo elevado de todo tipo de resultados adversos, independientemente de si han sido vacunadas o no”, dijo el doctor Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia.

Noruega también suspende vacuna AstraZeneca

El gobierno de Noruega informó la suspensión de la administración de la Vacuna de AstraZeneca por las mismas razones que Dinamarca.

“En Noruega nos estamos tomando una pausa en la vacunación con AstraZeneca. Estamos a la espera de información para ver si hay una relación entre la vacunación y este caso de coágulos”, dijo Geir Bukholm, un funcionario del Instituto Nacional de Salud Pública.