Novela gráfica gratuita cuenta las historias detrás de la pandemia en Charlotte

Un grupo de medios de comunicación locales busca destacar las historias de la comunidad mediante un novedoso formato: cómic o novela gráfica en inglés y español.

Charlotte Journalism Collaborative ( CJC ) lanzó un proyecto llamado “Pandemic” que cuenta historias locales y reales sobre cómo el COVID-19 afecta a la comunidad, no solo en el tema de salud, sino también en su actividad laboral, sus familias y su economía. Esta es una de las primeras iniciativas de este tipo en el país, la cual une a periodistas con artistas.

“Esta idea empezó en las reuniones de colaboración con todos los medios de comunicación que forman parte de CJC. Estábamos buscando una manera creativa de contar las historias del COVID-19”, dijo a La Noticia Chris Rudisill, director de CJC. “Queríamos asegurarnos de respetar la importancia de la información en torno al COVID-19, a la vez que llegamos a nuevas audiencias.”

Rudisill explicó que fue Nathan Morabito de WCNC-TV quien preguntó, ¿cómo rompemos este ruido?, refiriéndose a la abrumadora cobertura mediática del COVID-19.

La novela gráfica

Ya se publicó la introducción de la serie, rastreando la llegada del coronavirus y cómo se extendió en Carolina del Norte en marzo, cuando las escuelas, las empresas y las iglesias fueron cerradas. También salió el capítulo 1, el cual cuenta la historia de Cedric Meekins, un maestro que contrajo COVID-19 en un viaje al estado de Ohio y terminó en un ventilador antes de recuperarse.

“¿Cómo puede esta colaboración encontrar una manera de trabajar con artistas locales o con cualquier organización comunitaria local? ¿Cómo podemos también trabajar con los líderes de la ciudad? ¿Y cómo podemos empezar a conectar estos puntos, donde CJC puede ser un amplificador del trabajo colaborativo en la ciudad que marca la diferencia en la vida cotidiana de las personas que viven aquí? Cuando empezamos a hacer esas preguntas, creo que se abre y amplían las oportunidades que todos tenemos”, dijo Rudisill.

El artista Marcus Kiser de Charlotte está ilustrando algunos capítulos y supervisando la producción junto con el Manoj Kesavan, Director Ejecutivo de BOOM/QUE-OS, una organización sin fines de lucro cuya misión es transformar la forma en que las personas se conectan con las causas y la comunidad a través del arte.

“Cuando esto llegó, pensamos que uno de nuestros principales objetivos era encontrar una manera para que los artistas respondan a lo que está sucediendo en la sociedad. Cuando Chris habló con Lisa Tweardy (una de las directoras de QUE-OS), pensamos que esta es una gran manera de conectar a los artistas con el gran tema de nuestro tiempo, la pandemia. Por eso nos unimos”, dijo Kesavan.

Algunos de los artistas también estuvieron en el grupo que pintó el mural Black Lives Matter en el centro de Charlotte. Eso, explicó Rudisill, es lo que lo atrajo a Kiser y a otros artistas.

Contar historias reales de una manera diferente

“Me ha sorprendido gratamente la disposición de los artistas y reporteros a trabajar juntos. Todos con los que he hablado están muy entusiasmados con este proyecto y lo están dando todo”, dijo Rudisill. “En un tiempo difícil, donde no podemos reunirnos presencialmente, y especialmente trabajando alrededor de una forma de arte visual y traducción, la disposición a trabajar juntos ha sido increíble. Realmente pone de relieve a las personas involucradas. Más allá de las organizaciones, en realidad son personas que viven y trabajan en Charlotte, y quieren marcar la diferencia”.

Rudisill dice que el proyecto “Pandemic” de Charlotte puede ser el primero de su tipo, especialmente como parte de una colaboración entre medios locales y artistas.

“Si bien el periodismo gráfico se ha hecho en el pasado, hay solo algunos ejemplos de periodistas gráficos independientes que han trabajado para contar historias importantes a través de este medio, estamos en un nuevo terreno de lo que he podido encontrar”, agregó Rudisill.

El proceso creativo fue algo nuevo para la mayoría de los miembros de la colaboración involucrados.

“Aunque se ve bastante simple cuando ves el producto, es creativamente difícil porque no puedes ‘traducir’ una cosa para diferentes medios. No creo que ninguno de los periodistas involucrados esté acostumbrado a trabajar en formato gráfico. Y muchos de los artistas no están acostumbrados al tipo de narración de hechos muy precisa”, dijo Kesavan.

“Tenemos una gran oportunidad de crear impacto cuando estamos trabajando juntos. Y también podemos leer un amplio espectro de la ciudad”, dijo Rudisill.

Los nuevos capítulos del proyecto de noticias gráficas “Pandemic” estarán disponibles cada dos semanas hasta el 9 de febrero, con versiones en español, traducidas por La Noticia. Puede encontrarlo en Instagram, o en el sitio web: CharlotteJournalism.org.

Sobre CJC

El colaborativo está integrado por: The Charlotte Observer, La Noticia, QCity Metro, QNotes, WCNC-TV y WFAE 90.7FM, así como la Escuela de Comunicación James L.Knight de Queens University of Charlotte, las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y Free Press, una organización de participación comunitaria.

Estas entidades informan e involucran a la comunidad en torno a los problemas y soluciones relacionados con la pandemia del COVID-19.

Es un proyecto de Charlotte Journalism Collaborative, que cuenta con el apoyo del Local Media Project, una iniciativa lanzada por Solutions Journalism Network con el apoyo de la Fundación Knight. Vea todos sus informes en: charlottejournalism.org.