Nueva asociación permitirá distribución más rápida de vacunas contra el COVID-19 en Charlotte

El Condado de Mecklenburg anunció el 10 de enero que se asociará con la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia ( EMS , por sus siglas en inglés) para administrar segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 para paramédicos que recibieron sus primeras dosis hace tres semanas, según una conferencia de prensa.

Nueva asociación para una distribución más rápida

Además, el condado se asociará con StarMed Health para administrar las segundas dosis de las vacunas. Cualquier persona que recibió su primera dosis de la vacuna a través del condado recibirá información sobre la asociación StarMed dentro de 24 horas, dijeron los funcionarios.

El condado ya ha vacunado a más de 1,000 personas en la fase 1B, Grupo 1: Personas de 75 años o más. El sábado por la noche, la Salud Pública del Condado de Mecklenburg ha dado más de 3,700 dosis de vacunas COVID-19, según la directora médica de Mecklenburg, Meg Sullivan.

Mecklenburg continuará vacunando a miembros de la comunidad en el Bojangles Coliseum, y moverá muchas citas de segundas dosis a las clínicas de StarMed “esto permitirá al condado distribuir vacunas lo más rápido posible”, dijo Sullivan.

Tendencias de COVID-19 traen necesidad de más vacunas

“El condado de Mecklenburg no está mejorando. Nuestras cifras siguen aumentando, tanto en términos de tasas de positividad de las pruebas, nuestra tasa de casos y el número de muertes que estamos viendo en nuestra comunidad”, dijo la directora de salud del Condado Gibbie Harris el 10 de enero.

Aproximadamente entre el 90 y el 95 % de las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Mecklenburg estaban ocupadas a finales de diciembre, según los directores de Atrium Health y Novant Health , que son los sistemas de salud primarios del condado.

Atrium Health ha vacunado a la mitad de sus empleados que están categorizados en Fase 1A, que incluye a los trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición al coronavirus.

En Novant Health, se han administrado más de 15,000 dosis de las vacunas COVID-19 a los empleados elegibles de la Fase 1A a partir del sábado, según el Dr. Sid Fletcher, director clínico de Novant Health. Aproximadamente 2,000 empleados de Novant Health han recibido su segunda dosis de la vacuna COVID-19, y han administrado unas 1,400 vacunas a pacientes de Fase 1B.

Atrium y Novant Health dicen que hay más cosas que los hospitales pueden hacer para aumentar la capacidad de camas, pero los límites de personal son un obstáculo mayor.

“Mientras los casos sigan subiendo, no podremos seguir contratando gente para que cuiden a todos en los hospitales. Use su máscara, evite las reuniones y vacúnese cuando sea su turno. Así es como pasaremos por esto. Estamos haciendo todo lo posible para satisfacer la necesidad, pero mientras la gente siga actuando irresponsablemente, entonces va a ser una batalla por cualquier sistema de salud en todo el país“, dijo el Dr. Gary Little, Vicepresidente y Director Médico de Atrium Health.