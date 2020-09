Mientras continúa registrando su nombre en las papeletas de más de diez estados como candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, ahora el rapero Kanye West, suma otra batalla.

Esta vez contra los Grammy. El originario de Chicago compartió un video en su cuenta de Twitter en el que aparece orinando un premio Grammy.

El video, está acompañado de la frase “Confíen en mí. No voy a parar”, que hace referencia a la disputa que el músico tiene con las compañías discográficas con las que ha trabajado, motivo por el que también se niega a lanzar más música.

A menos de una hora de la publicación, el polémico clip en el que se ve orinando un gramófono superó los 5 millones de visualizaciones.

Este enfrentamiento entre Kanye West con sus sellos musicales llega cuando se esperaba que saliera a la luz su álbum “Donda”, que por el momento parece que no llegará al mercado, al menos en el corto plazo.

90% of the record contracts on the planet are still on a royalty A standard record deal is a trap to NEVER have you recoup, and there’s all these hidden costs like the “distribution fees” many labels put in their contracts to make even more money off our work without even trying.

— ye (@kanyewest) September 16, 2020