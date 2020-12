Entre 300 y 500 hondureños partió en una caravana de migrantes con la intención de arribar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.

Las autoridades de Migración de Guatemala se mantienen alerta, ya que el grupo proveniente de San Pedro Sula, al norte de Tegucigalpa, tomará la frontera de Agua Caliente con Guatemala. En ese sentido, se mantiene el monitoreo constante en las fronteras de Corinto y Agua Caliente.

A pesar de que la movilización es una de las más pequeñas comparada con las anteriores, los riesgos de la propagación del COVID-19 dificultan que los países accedan a brindar prtotección humanitaria a estos grupos. En octubre de este año otra caravana estaba integrada por unos cuatro mil hondureños, pero fueron repatriados luego de ingresar a la fuerza en el territorio.

Caravana de migrantes busca mejor calidad de vida

Las últimas congregaciones de este tipo no han tenido éxito, no obstante, las personas no pierden la fe en lograr su cometido. En esta ocasión los hondureños suman a su justificación las recientes afectaciones que les dejó el paso de dos huracanes en prácticamente dos semanas.

El paso de Eta y luego Iota, dejó más de 3 millones de personas sin hogares. Lluvias e inundaciones dieron paso a múltiples derrumbes en zonas de alto riesgo.

El éxodo podría estar impulsado por las recientes noticias de extensión del programa TPS para Honduras. El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) será válido hasta octubre del 2021 para personas amparadas por este programa desde 1999. El TPS les brinda la posibilidad de trabajar legalmente en suelo estadounidense. Guatemala, Nicaragua y El Salvador son los otros países centroamericanos beneficiados por esta medida.