Nueva exhibición en el Mint Museum influenciada por la pandemia

Próximamente se inaugurará una nueva exhibición en el Mint Museum que presenta arte influenciado por la pandemia.

La exposición se titula “Calles Silenciosas: Arte en Tiempos de Pandemia (Silent Streets: Art in the Time of Pandemic).” La exposición se abrirá al público el 17 de abril.

Calles Silenciosas: Arte en Tiempos de Pandemia

La exposición ilumina la vida durante el encierro con obras de artistas locales, nacionales e internacionales. La obra expuesta incluye

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Collages,

Historietas,

Pintura abstracta,

Video

Y fotografía.

Sus obras hablan de la vida en aislamiento, así como de la injusticia social y el racismo sistémico que surgieron nuevamente en 2020.

El Mint Museum encargó a tres artistas de Carolina del Norte, de los cuales dos son mujeres y dos son artistas de color.

El Mint Museum encargó obras de los artistas de Carolina del Norte

Amy Bagwell de Charlotte ,

, Stacy Lynn Waddell de Durham

Y Antoine Williams de Greensboro para esta exposición.

Nueva exhibición en el Mint Museum

También en la exhibición hay un cortometraje de los cineastas de Charlotte, Ben Gellar y Matthew Steele. La película se titula “A Medida Que el Límite Nos Separa (As the Boundary Pulls Us Apart).” Gellar y Steele colaboraron y compartieron ideas desde espacios separados para crear una producción unificada.

La exhibición también contará con “Pandemic Comics“, que son una selección de historietas distribuidos a nivel nacional que tiraron meses de material para crear nuevas historias que abordan directamente la pandemia.

Por último, la exhibición también contará con “Diario de una pandemia.” Esta parte de la exposición es una colaboración fotográfica entre Magnum Photos y National Geographic que presenta a fotógrafos de todo el mundo que tomaron imágenes de sus vidas y paisajes durante la pandemia.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.