Nueva jornada de goleadas separa a los equipos punteros en la Monroe Soccer League

En la octava fecha los punteros se pisan los talones ya que volvieron otra vez a saborear el triunfo esta semana, pero los camoteros del Puebla siguen al frente, ya que esta semana les tocó enfrentar al Carranza, que en los últimos partidos llegan sin ganas y al final pagan las consecuencias, ya que perdieron ante el Puebla por 3 a 0.

A los Maleantes les tocó un rival débil a pesar que Auto Caye le echó ganas sus delanteros fallaron unas claras de gol y, terminaron cayendo por 4 a 0 frente a Maleantes.

Zacago comienza a agarrar vuelo aunque una semana viene con todo y una no, pero esta semana despachó a Los Tigres sin problemas, ya que ganó por 4 a 1. Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis *

¿Qué newsletter quieres recibir? * Noticias Salud Espectáculos



Mientras que los Warriors esta vez si metieron las que tuvieron ya que le ganaron al Carranza por 4 a 1.

Otros partidos

Los jugadores de Calentanos y Descontrol se dieron patadas hasta para llevar, gracias a la mala actuación del árbitro central que permitió entrada fuertes sin sancionarlas, pero al final los Calentanos lograron sacar el resultado gracias a un error defensivo del rival, en donde el número 7, Lester, metió el gol de la victoria para ganar por 3 a 2.

El Arsenal ganó por default ya que su rival no se presentó y se llevó los 3 puntos sin despeinarse, no importa como pero le urgía sumar para no despegarse de los 8 mejores.

El Boca Jr. después de ir dominando al Independiente y traerlo bien marcado, tuvo que venir el error del defensa Mario Tapia, para comete un penal innecesario ya casi al final del partido, en donde Independiente logró sacar el empate a uno por lado.

Otro que le sacó el empate fue el Xelaju a las Águilas del América que ya acariciaban el triunfo, pero los Chapines nunca le bajaron el ritmo hasta conseguir el empate, ya casi en los últimos 5 minutos del partido empatando a 1 por bando.