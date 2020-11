Nueva mutación del COVID-19 se expande rápidamente por Europa

El virus del COVID-19 ha desarrollado una nueva mutación: el 20A.EU1.

Así lo reveló el estudio Emergence and spread of a SARS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020 que se encuentra liderado por un conjunto de científicos internacionales que revelaron que la mayoría de los casos en Europa por COVID-19 se deben a una nueva variante del virus.

La mutación del virus surgió originalmente durante dos brotes de contagio tanto en Aragón como en Cataluña durante junio. Luego se expandió tanto en julio como en agosto a Valencia, donde a raíz de los viajes se propagó del país ibérico al resto del continente europeo. El panorama se complicó debido a que los aeropuertos no detectaron la variación durante la reapertura de las fronteras.

Y es que si bien es cierto que escuchar acerca de la mutación del virus se escucha extraño, no lo es.

En el proceso de multiplicación del COVID-19 en el que se escriben sobre 30,000 letras químicas para funcionar en cuanto entran en contacto con el cuerpo tienden a cometerse errores a medida que no se crean copias exactas del virus, sino mutaciones. Si bien es cierto que en Europa no esta no es la primera vez en la que ocurre una variación del virus, pocas han sobrevivido como el 20A.EU1.

Más de una mutación

Sin embargo, el 20A.EU1 no ha sido la única mutación del COVID-19 que han encontrado. En la revista científica Nature publicaron el estudio Spike mutation D614G alters SARS-CoV-2 fitness en el que encontraron al D614G. Esta mutación adicional tiene como caraterística que se puede propagar con mayor facilidad a través de la traquea. No obstante, en el estudio se aseguró que posiblemente la mutación no muestre resistencia a la vacuna y las terapias de anticuerpos funcionarán de todos modos, pese a la velocidad de transmisión.

Hasta el momento, se han detectado más de 46.2 millones de casos activos del novel coronavirus alrededor del mundo.