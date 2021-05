Nuevas producciones de teatro en Raleigh este verano

Burning Coal es una pequeña compañía de teatro profesional y una organización sin fines de lucro ubicada en Raleigh.

La compañía de teatro Burning Coal regresa con una programación educativa completa y tres producciones simultáneamente. Dicen que incluso puede ser su verano más importante hasta ahora con una variedad de oportunidades en persona y virtual para unirse.

Estos eventos incluyen

Burning Coal presenta el amado musical rockero al aire libre para audiencias en persona. Se presentará del 17 al 27 de junio de 2021, de jueves a sábado a las 7:30 p.m. y domingos a las 2 p.m.

Evita cuenta la historia de Eva Perón, la segunda esposa del presidente argentino Juan Perón.

Los boletos están disponibles ahora por $25, con boletos para personas mayores (65+) disponibles por $20, y boletos para estudiantes, maestros y militares activos disponibles por $15. El primer domingo de cada espectáculo también es el Día de Paga lo que puedas. Aquellos interesados ​​en asegurar sus boletos pueden comprarlos en línea o llamando a la taquilla al (919) 834-4001.

El KidsWrite! Festival anual de Burning Coal es una presentación de siete obras originales de estudiantes de secundaria y preparatoria. El equipo profesional de artistas de Burning Coal trabajará para llevar las obras de los estudiantes al escenario virtual este año. Las actuaciones gratuitas estarán en Twitch.tv del 28 al 29 de mayo de 2021 a las 7 p.m.

Second Stage Series

La serie Second Stage del Burning Coal Theatre presentará las obras de teatro Girls and Boys de Dennis Kelly, dirigida por Ana Radulescu, y Nine Lives de Zodwa Nyoni, dirigida por Jordan Lichtenheld.

Estas obras se desarrollarán de jueves a sábado a las 7:30 pm, domingos a las 2 pm, del 10 de junio al 27 de junio de 2021. Los boletos cuestan $10 cada uno y se pueden comprar en línea o en la puerta.

Tendrán un límite de audiencia en persona de 30 personas y también mostrarán las actuaciones en línea.

