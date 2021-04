¿Nuevo romance? Captan a Rosalía y Playboi Carti en una cita

Rosalía y Playboi Carti fueron captados durante una cita, por lo que desataron los romances de un nuevo romance y se volvieron tendencia este viernes.

El cantante de Woke Up Like This, de 24 años, y la intérprete de Con Altura, de 27 años, fueron vistos mientras cenaban juntos en el restaurante italiano Giorgio Baldi, en Santa Mónica, California, la noche de este jueves (1 de abril).

Aunque los dos se fueron por separado, se les vio entrando al mismo auto antes de irse del restaurante.

El rapero lució gafas de sol y una cartera cruzada, así como un esmalte de uñas negro, mientras que la cantante española fue vista con unas llamativas botas blancas y pantalones holgados de mezclilla con dobladillos en la parte inferior.

A finaldes de febrero, rosalía tomó el escenario de Saturday Night Live para una candente presentación al lado de Bad Bunny.

Por su parte, a inicios del año, Playboi Carti se posicionó en el primer puesto de Billboard 200 con su nuevo álbum.

Esta no es la primera ve que Playboi Carti sale con otra celebridad, pues hay que recordar ha sido señalado como el padre de Onyx Carter, el hijo de la rapera Iggy Azalea.

Aquí te dejamos algunas de las fotos de Rosalía y Playboi Carti que desataron rumores de un nuevo romance.