Nuevo video músical de Bad Bunny supera las 21 millones de reproducciones en YouTube

A tan solo a cuatro días de haberse estrenado el nuevo video musical Dakiti, del interprete puertorriqueño, Bad Bunny, más de 21 millones de personas lo han visto.

El lanzamiento sorpresa de la composición junto al también intérprete boricua, Jhay Cortez, ha causado revueló debido a que se reveló horas antes de su publicación tras indicarlo en su cuenta de Twitter. Hasta el momento, más de 74 mil usuarios han indicado que le gusta, así como más de 15 personas la compartieron.

Mientras, Bad Bunny escribió en su cuenta de Instagram: “Carro nuevo, música nueva. Dákiti, la sacamos ya?? ustedes me dicen”.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El video del intérprete lo muestra en plena costa con lujos y personas en medio de una fiesta. El video tiene una duración de tres minutos con 33 segundos.

La publicación en Instagram la comentaron populares intérpretes del género urbano como Nicky Jam, Nio Garcia, Noriel y Randy.

Y es que no es extraño que el interprete puertorriqueño lance producciones sorpresa. Este año el interprete revolucionó las redes sociales luego del lanzamiento del remix de “Yo Perreo Sola” con la colaboración de las raperas Nesi e Ivy Queen. Igualmente, lanzó el album sorpresa “Las Que No Iban a Salir” el cual recoge las canciones que no lanzó durante la pandemia de COVID-19. En ambas ocasiones revolucionó las redes sociales. La mismo que intentó en esta ocasión con “Dakiti” – palabra cuyo significado se desconoce.

Junto a sus lanzamientos sorpresa, El Conejo Malo – que es la traducción de su nombre al español – ha compartido atisbos acerca de su posible de la música urbana. Ha dicho que noviembre de este año será su último mes en la industria musical, pese a que no lo ha confirmado.

A fin de cuentas, tal vez el intérprete boricua se retire. Sin embargo, ha revolucionado la industria del reguetón.