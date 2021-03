NYT: funcionarios de Andrew Cuomo manipularon cifras de COVID-19; voceros responden

De acuerdo con The New York Times , funcionarios del gobierno de Nueva York manipularon las cifras de muertes por COVID-19 en ese estado. Las revelaciones suman más polémica en torno a la figura de Andrew Cuomo, sobre quien también recaen acusaciones de acoso sexual.

Según The New York Times , funcionarios del gobernador rescribieron un informe para ocultar las altas cifras de muertes por COVID-19 en residentes de asilos de ancianos.

El número, más de 9,000 para ese momento en junio [de 2020], no era público, y los asesores de mayor rango del gobernador querían mantenerlo así. Reescribieron el informe para retirarlo [el número de muertes] , señala The New York Times en su reportaje publicado la noche del 4 de marzo.

Fuentes anónimas y documentos revisados por el diario indican que el Departamento de Salud del estado de Nueva York incluyó un gráfico en un borrador del informe con una cifra específica de muertes en asilos de ancianos, pero en la versión final la cifra era 50% más baja que la señalada por el gráfico inicial.

Andrew Cuomo, quien recibió un Emmy por sus boletines sobre el coronavirus en televisión, enfrenta ahora revelaciones que dejan al descubierto el control de cifras sobre la pandemia durante su gestión.

Luego de la publicación del reportaje, distintos funcionarios del gobierno de Nueva York emitieron declaraciones al respecto.

Si bien las primeras versiones del informe incluían muertes fuera de las instalaciones, el grupo de trabajo de COVID no estaba satisfecho de que los datos no se hubieran contrastado con los datos del hospital, por lo que el informe final usó solo datos para las muertes dentro de las instalaciones, que se divulgaron en el informe , explicó en un comunicado el vocero del Departamento de Salud en la entidad (DOH, por sus siglas en inglés), Gary Holmes.

Si bien las muertes fuera de las instalaciones se mantuvieron a un lado para su verificación, las conclusiones fueron respaldadas por ambos conjuntos de datos , aclaró Holmes.