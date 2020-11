Obama felicita a Biden y reconoce la polarización nacional

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a Joe Biden y Kamala Harris por el triunfo de ambos como fórmula demócrata en las elecciones de 2020.

No puedo estar más orgulloso en felicitar a nuestro presidente, Joe Biden, y a nuestra primera dama, Jill Biden , declaró Obama en un comunicado publicado en Twitter .

También felicitó a Kamala Harris y al esposo de ella, Doug Emhoff, por la elección de Harris como la primera vicepresidenta del país.

Somos afortunados de que Joe tiene lo que se necesita para ser presidente y ya se comporta de esa manera , dijo Obama en el comunicado.

El expresidente reconoció que las elecciones de 2020 muestran a un país profunda y amargamente dividido por lo que instó a todos a salir de nuestra zona de confort, escuchar a otros, bajar la temperatura y encontrar un terreno común desde el cual moverse hacia adelante .

Aliento a cada estadounidense a darle un chance y prestarle su apoyo , exhortó Obama a los partidarios de la candidatura de Donald Trump.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020