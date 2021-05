Obama habría llamado “cerdo racista y sexista” a Trump, revela nuevo libro

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue cauto en sus calificativos al también exmandatario Donald Trump, durante la pasada campaña presidencial; sin embargo, un nuevo libro asegura que cuando podía no tuvo recatos para hablar de él.

Durante las elecciones, el demócrata intentó no ser muy agresivo para no perjudicar al candidato de su partido, Joe Biden, pero en el nuevo libro llamado “Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump” (Batalla por el alma: dentro de las campañas demócratas para vencer a Donald Trump), se cuenta que realmente pensaba cosas más fuertes contra él.

El escritor Edward-Isaac Dovere, periodista de The Atlantic, narra como Obama se expresaba del ex mandatario estadounidense.

“Obama se refería al republicano como un ‘loco’, un ‘cerdo racista y sexista’, ‘ese maldito lunático’ y un ‘hijo de puta corrupto‘”, publicó el periódico The Guardian en un primer adelanto del libro al cual tuvo acceso y que será publicado la siguiente semana.

En el libro se relata la enemistad de los dos ex presidentes, ya que ninguno se tenía respeto, incluso Trump promovió una teoría donde aseguraba que Barack Obama no era estadounidense.

En el libro se narra cómo la aversión por el republicano creció poco a poco conforme avanzaba en su campaña y después su mandato.