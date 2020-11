El ex presidente Barak Obama cerró la campaña de Joe Biden en Miami, Florida y aseguró a los votantes que:

“La razón por la que estoy aquí, en el sur de la Florida, en esta noche es porque muchos de ustedes aún no han salido a votar (…) y sé que no lo hicieron no porque piensen que la persona en la oficina Oval hoy está haciendo un buen trabajo. Sino porque están escépticos de que su voto pueda hacer una diferencia. A ustedes les quiero hablar. No sé en qué circunstancias se encuentran, pero si me están escuchando en este momento y aún no han votado, sepan que un presidente no puede resolver todos los problemas, pero puede hacer que las cosas estén mejor”, les aseguró Obama.

Obama se movilizó a uno de los estados más cruciales en la decisión electoral. Asimismo, es donde persiste un empate de los candidatos de acuerdo con los sondeos previos. Es por ello que Obama, como una de las figuras políticas que podría incentivar el voto demócrata, se dirigió a las personas en Florida en busca del apoyo a Joe Biden.

Lo que hace especial a Obama para las pretensiones de Biden es que es haber ganado en Florida en 2008 y 2012, por lo que podría se fundamental su alocución realizada desde el campus de la Universidad Internacional de la Florida.

Obama incentivó a Florida, decisivo en las elecciones

El estado de Florida podría ser el que decida gran parte de la tendencia electoral presidencial en estados Unidos. Tanto, que de lograr los votos Joe Biden sería cuesta arriba para Donald Trump inclinar la balanza en su favor.

Específicamente el condado de Miami-Dade, en las cercanías del lugar donde Obama hizo el cierre de campaña de Biden, se cuenta como uno de los primordiales para darle la victoria de Biden en el estado. Esto, debido a que aunque tiene tendencia demócrata, por lo que Biden podría tenerlo asegurado, debería hacerlo por una distancia considerable.

El cierre de campaña agrupó a personas desde sus automóviles como una medida de seguridad frente al COVID-19. Alrededor de 246 automóviles y 466 personas participaron.