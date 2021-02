Obra de teatro virtual escrita por latina se estrena en marzo

Una obra escrita por la latina, Karen Zacarías, estrenará en vivo en Zoom, en marzo.

North Carolina Stage Company presenta The Book Club Play: una comedia inteligente sobre libros y la gente que los ama. La singular obra de teatro virtual es en inglés.

La Obra: Club del Libro

La obra se trata de una historia, donde una mujer, Ana, que vive en un mundo perfecto con un esposo que la adora, el trabajo perfecto y su mayor pasión: el club de libros.

Cuando su el grupo de Ana se convierte en el foco de una película documental, sus discusiones se convierten en un caos frente de la cámara.

Cuando el Club del Libro se encuentra con un nuevo miembro, algunos títulos de libros nuevos y sorprendentes, la angustia de Ana solo aumenta. Las relaciones se ponen a prueba y la desgracia triunfa, todo mientras disfrutan de un poco de vino y salsas.

Cada actuación se llevará a cabo en vivo en Zoom con actores que interpretarán la obra desde sus hogares, en algunos casos desde otros estados.

“El teatro se describe a menudo como una forma de arte colaborativo”, dice Charlie Flynn-McIver, director artístico de NC Stage y director de The Book Club Play.

“Y esa colaboración incluye a la audiencia. Así que queríamos hacer algo que fuera en vivo e inmediato con una sensación de riesgo. No se puede conseguir eso con una grabación”, agrega.

Dónde comprar sus tickets

La obra del Club de Libro se lleva a cabo desde el miércoles 3 de marzo hasta el domingo 21 de marzo, comenzando a las 7:30 p.m. los miércoles, jueves, viernes y sábados y a las 2:00pm los domingos.

Las entradas ya están a la venta. Los boletos cuestan $25 y se venden por hogar. Se pueden comprar en línea en ncstage.org o llamando al 828-239-0263.

Sobre la escritora

Karen Zacarías, la escritora, es una de las fundadoras principales de LATINX THEATER COMMONS y la fundadora de Young Drawrights ‘Theatre.

Sus obras premiadas incluyen The Book Club Play, Just Like Us (adaptado del libro de Helen Thorpe), Legacy Of Light, Mariela In The Desert y más.

Además ha escrito 6 musicales para público joven con la compositora Debbie Wicks La Puma. Su musical Chasing George Washington se estrenó en el Kennedy Center for Performing Arts antes de realizar una gira a nivel nacional.

Ha recibido menciones honoríficas en el 2010 Steinberg Citation-Best New Play, ganó el Premio Paul Aneillo, Premio Nacional Francesca Primus, Premio New Voices, Premio Nacional Latino Play, Finalista de Susan Blackburn y Premio Helen Hayes por Mejor Obra Nueva.

Sobre NC Stage

North Carolina Stage Company (Charlie Flynn-McIver, director artístico) está ubicada en 15 Stage Lane en el centro de Asheville y ha estado produciendo representaciones profesionales en su teatro de 125 asientos desde 2001.

Continúa su compromiso con la excelencia artística, la exploración intelectual y la educación durante Temporada 2020-2021. Para obtener información sobre las próximas producciones, oportunidades educativas y mucho más, llame al teatro al (828) 239-0263 o visite ncstage.org.