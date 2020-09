Después de que se se hiciera pública la noticia de que el presidente, Donald Trump, no pagó ni un dólar de impuestos durante 10 años y en 2016 solo reintegró la cantidad de 750 dólares, el mandatario utilizó su red social predilecta para tuitear “¡NOTICIAS FALSAS!”.

Trump negó las acusaciones fiscales del New York Times en su conferencia de prensa del domingo 27 de septiembre, y este lunes, volvió a tocar el tema para aclarar más a fondo su posición frente a las acusaciones.

El presidente aseguró que, como cualquier ciudadano, ha pagado “millones de dólares” en impuestos; sin embargo, cometió un “error” en sus declaraciones, pues dijo que los documentos “fueron obtenidos ilegalmente”, lo que da a entender que la información es oficial.

Donald Trump se escudó diciendo que como todos los demás ciudadanos, tenía derecho a la depreciación y a los créditos finales.

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits…..

También confesó que su deuda, calculada en casi 500 millones de dólares, es mucho menor comparada con importantes propiedades de las que es dueño.

Además, Trump hizo hincapié en la vez que se postuló a la presidencia de Estados Unidos y la declaración fiscal que hizo para tener derecho a ser candidato. El empresario recalcó que es el único presidente que renunció a su salario, de 400 mil dólares.

…..Also, if you look at the extraordinary assets owned by me, which the Fake News hasn’t, I am extremely under leveraged – I have very little debt compared to the value of assets. Much of this information is already on file, but I have long said that I may release….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020