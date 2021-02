Ocasio-Cortez critica a Biden por reabrir centro para menores inmigrantes

La administración del presidente Joe Biden reabrió un centro para albergar menores de edad que cruzan solos la frontera entre Estados Unidos y México.

La instalación ubicada en Carrizo Springs (Texas) fue inaugurada durante el gobierno del expresidente Donald Trump, pero estuvo cerrada desde julio de 2019.

Ante esta noticia, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez cuestionó el trabajo de la administración Biden durante sus primeros dos meses de gobierno en materia de inmigración.

Esto no está bien, nunca ha estado bien, nunca estará bien, sin importar la administración o el partido , dijo Ocasio-Cortez en un hilo de tuits que citaba la noticia sobre la reapertura del centro en Carrizo Springs.

Han pasado solo 2 meses en esta administración y nuestro sistema de inmigración injusto y tenso no se transformará en ese tiempo. Es por eso que la reinvención audaz es tan impetuosa , señaló la congresista.

Los demócratas criticaron instalaciones como la de Carrizo Springs durante la gestión de Donald Trump por su alto costo, aproximadamente 775 dólares por niño al día.

El centro reabierto en Texas busca aumentar la capacidad de albergue para niños y adolescentes que cruzan las fronteras a pie sin compañía de sus padres o representantes, debido a que otros centros se encuentran ya repletos.

El Departamento de Seguridad Nacional no debería existir, las agencias deberían reorganizarse, ICE tiene que irse, prohibir la detención con fines de lucro, crear un estatus de refugiado climático y más , propuso Ocasio-Cortez en Twitter.

It’s only 2 mos into this admin & our fraught, unjust immigration system will not transform in that time.

That’s why bold reimagination is so impt.

DHS shouldn’t exist, agencies should be reorganized, ICE gotta go, ban for-profit detention, create climate refugee status & more.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 23, 2021