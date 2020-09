¿Ocupará una cubanoamericana la vacante de Ruth Bader Ginsburg?

Entre las alternativas del presidente Donald J. Trump a ocupar la vacante de Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo se encuentra Barbara Lagoa, una cubanoamericana nacida en Miami que se desempeña en la Corte Federal de Apelaciones del Circuito 11.

El nombramiento de la cubanoamericana ocurriría justo a poco menos de dos meses de las elecciones presidenciales en las que Florida —el estado con mayor cantidad de cubanos en Estados Unidos— jugará un rol importante, de acuerdo con The Miami Herald.

La jueza y abogada creció en Hialeah, una comunidad con alta concentración de cubanos. Estudió en la Universidad Internacional de Florida en 1989, donde se graduó con honores. Luego estudió leyes en la Universidad de Columbia en 1992, en donde fungió como editora del Columbia Law Review.

El reportero de POLÍTICO —destacado en Florida—, Marc Caputo, tuiteó que Lagoa se encuentra cerca de ser la próxima jueza del Tribunal Supremo.

US Circuit Judge & former FL Supreme Court Justice Barbara Lagoa is at the top of Trump's list to fill Justice Ginsburg's seat. Source who spoke to WH: “Justice Lagoa is perfect. [Trump] president wants a conservative jurist and he wants to win the biggest battleground." 1/3

— Marc Caputo (@MarcACaputo) September 19, 2020