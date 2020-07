Después de varios rumores, se confirmó que la NFL acortará a la mitad su pretemporada 2020. En lugar de jugarse cuatro partidos, solo se disputarán dos.

La NFL y la asociación de jugadores argumentan que, tras el parón por la pandemia de coronavirus, los atletas no llegarán con buen ritmo para encarar cuatro compromisos.

Concretamente, las semanas 1 y 4 fueron canceladas del calendario original de la temporada 2020, según informes del periodista Kevin Seifert.

Las precauciones por la crisis de COVID-19 ya habían orillado a la NFL a cancelar el juego del Salón de la Fama, programado para el 8 de agosto.

Los jugadores reportarán en los campamentos de entrenamiento el 28 de julio; sin embargo, los primeros juegos de pretemporada se jugarán entre el 20 y 24 de agosto. La segunda tanda de partidos será entre el 27 y 31 del mismo mes; cada franquicia encarará un encuentro como local y uno de visita.

Indeed, the @NFL has shortened its preseason to two games. Primary driver was the understanding that players will need longer to get into football shape. There will be a ~ 3-week acclimatization period between the start of camp July 28 and the first pod of preseason games.

