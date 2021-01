En época de Pandemia, las productoras de cine decidieron dar un paso atrás en decenas de estrenos que tenían programados para 2020, como pasó con Wonder Woman 1984, filme que tuvo al menos tres retrasos en su estreno.

Pero ahora, parece que en el 2021 tendrán otra estrategia, ya que quieren adelantar algunos estrenos por distintas plataformas y ver cómo reacciona el público ante esta nueva iniciativa. Quizá hasta sea más negocio darles cabida en servicios de streaming.

¡Oficial! Warner Bros. adelantará estreno de Godzilla vs. Kong

Uno de los filmes más esperados es el de Godzilla vs. Kong, el cual Warner Bros. confirmó que adelantará un par de meses, esto en un movimiento poco usual respecto a las medidas que se han tomado previamente con otras películas.

Recordemos que WarnerMedia anunció en diciembre pasado que todas sus películas de 2021 serían estrenadas tanto en cines como en HBO Max, así que será esta la plataforma que tenga sus estrenos.

De esta forma, el anuncio sobre el adelanto del estreno de Godzilla vs. Kong no sorprende del todo, ya que ahora, apostarán por ver cuánto puede redituar trasladar el cine de las salas a la salas de los hogares mientras dure la pandemia.

¿Cuándo es la fecha oficial del estreno?

Según Variety, la película en la que los legendarios monstruos se batirán llegará a los cines y al servicio de streaming antes del 26 de marzo.

La fecha original de lanzamiento estaba programada para el 21 de mayo. Legendary Entertainment, asociados en el desarrollo de Godzilla vs. Kong, no estuvo del todo de acuerdo, pero terminaron cediendo.

Netflix puso dinero para el estreno, pero…

Por otra parte, recordemos también que Netflix había levantado la mano para comprar los derechos de Godzilla vs. Kong y estrenarla a través de su plataforma, pero Warner Bros no accedió a la petición.

La oferta rondaría los 250 millones de dólares, los cuales fueron rechazados por la productora y ahora será HBO la que tenga en exclusiva el estreno.

Godzilla vs. Kong será la cuarta entrega del MonsterVerse de Legendary Pictures, luego del lanzamiento de las películas Godzilla de 2014, Kong: Skull Island de 2017 y Godzilla: King of the Monsters de 2019.

Esta entrega será dirigida por Adam Wingard con las actuaciones de Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry. Sin más, aquí les dejamos el trailer oficial: