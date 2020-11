Oficiales de Charlotte arrestan a hombre intimidando votantes

Los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg han hecho un arresto en un sitio de votación esta tarde.

Joseph Dunn votó en el precinto 202 en el ayuntamiento de Cornelius. Después de votar, Dunn se quedó en el sitio de votación con un arma.

THREAD: Officers with the Charlotte Mecklenburg Police Department have made an arrest at a Mecklenburg County polling site in the University City Division.

— CMPD News (@CMPD) November 3, 2020