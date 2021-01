Oficiales de Charlotte enviados a Washington para ayudar con seguridad

Docenas de oficiales de policía de Charlotte-Mecklenburg y del alguacil de Mecklenburg estarán en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden para ayudar con seguridad en Washington D.C.

Oficiales de policía desde todo el país de Estados Unidos han sido contactados para viajar a Washington. Esto incluye más de 25,000 soldados de la Guardia Nacional, 950 de ellas de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

@MeckSheriff deputies headed to Washington D.C. to assist with #InaugurationDay2021 security. #BeingTheDifference #mecksheriff #MCSO pic.twitter.com/KArHqGAzzN

— Meck Sheriff (@MeckSheriff) January 18, 2021