Ofrecen comida gratis el sábado en Zirconia

Organizaciones locales en el condado de Henderson organizan un evento de distribución de comida gratis el sábado 27 de febrero en Zirconia, Carolina del Norte.

La distribución de alimentos, “ Olive Branch Food Pantry ”, es un esfuerzo de Only Hope WNC , The Grated Olive Catering , Asociación Green River y el Banco de Comida Manna.

Se llevará a cabo en el Only Hope WNC (2815 Old US 25 Hwy Zirconia, NC 28790).

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El evento es “drive-thru”, lo que significa que los beneficiarios no tienen que bajarse de sus autos para recibir comida.

Un representante de la despensa aseguró que el evento no requiere identificación, y la distribución no se limita a una familia por auto como muchas otras dispensas.

Los voluntarios en el evento simplemente preguntarán cuántas familias están representadas en cada auto, y cada asignación proporcionará comidas para al menos una semana.

La Olive Branch Food Pantry llevará a cabo la distribución de alimentos el sábado 27 de febrero a partir de las 10:00 a.m. en 2815 Old US 25 Hwy Zirconia, NC 28790. El evento tendrá lugar hasta que se agoten los suministros.

Los organizadores recomiendan a las personas que lleguen temprano, ya que es probable que los suministros se agoten rápidamente y muchos comienzan a formar línea hasta una hora antes del inicio del evento.

Para obtener más información sobre el evento, llame al Banco de Comida Manna al 828-299-3663.

Para obtener más información sobre las oportunidades de comida gratis en las montañas de Carolina del Norte, haga clic aquí.