Se abrió el período de aceptación de solicitudes para un nuevo fondo que busca ayudar a pequeños negocios en el sur del país con la recuperación de los efectos económicos del COVID-19.

El Southern Opportunity and Resilience Fund (SOAR) está financiando préstamos de hasta $100,000 a pequeños negocios en Carolina del Norte y otros 14 estados.

El programa fue creado por 13 Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) con la intención de apoyar a pequeños negocios y a dueños que pertenecen a minorías. El fondo SOAR tiene $50 millones, pero está en proceso de recaudar $100 millones adicionales.

En Carolina del Norte, el Natural Capital Investment Fund, es el CDFI que financiará los préstamos a los negocios del estado.

“El objetivo es proveer apoyo a pequeños negocios, aquellos con 50 empleados o menos, que han sido impactados por el COVID-19,” comentó Rick Larson, Vicepresidente del Natural Capital Investment Fund.

Préstamos a bajo interés

A diferencia del Programa de Protección de Pago (PPP) los préstamos del fondo SOAR no tienen la opción de ser perdonados y tendrán que ser reembolsados. Pero las tasas de interés son bajas; Larson dice que las tasas de interés son del 4 % para negocios con ánimo de lucro y 3 % para organizaciones sin fines de lucro.

“Cualquier entidad de crédito buena, y sin lugar a duda cualquier CDFI como el nuestro, no va a darle un préstamo a un negocio para dejarlo peor de lo que estaba antes de obtenerlo,” explicó Larson.

La meta es proveer apoyo financiero a pequeños negocios y cuyos dueños hacen parte de los grupos minoritarios que más necesitan el dinero.

“Podemos hacer un mejor trabajo llegando a las mujeres y a propietarios de otros grupos minoritarios, enfocándonos en el tamaño de los negocios, aquellos con 50 empleados o menos, ofreciéndoles recursos necesarios, en este caso hasta $100,000 con buenas tasas de interés,” dijo Larson.

El dinero del fondo SOAR puede ser utilizado para reponer inventario, mercadeo y pagar el alquiler, entre otros.

Hasta el momento, más de 800 negocios en los 15 estados elegibles han enviado solicitudes en la página web del fondo SOAR. Las solicitudes seguirán abiertas hasta que se agoten los fondos.

