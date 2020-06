Ofrecen pruebas de COVID-19 sin orden de un médico en Greensboro

Ofrecen pruebas COVID-19 gratuitas para adultos y niños, estarán disponibles en Greensboro el sábado 6 de junio y todos los miércoles de junio. La prueba está disponible sin una orden, sin cita o sin seguro médico, pero se solicita una identificación con foto.

Muchos de los miembros de nuestra comunidad no tienen un médico regular al que ven para chequeos de salud normales, dijo Dr. James Wyatt, director médico del Hospital Moses Cone. Queremos eliminar tantos obstáculos como sea posible para las pruebas para la salud y la seguridad de nuestra comunidad.

A las personas con seguro se les pide que traigan su tarjeta. Las personas pueden conducir o caminar hasta los sitios, pero se les pide que usen una mascarilla. Durante las pruebas se utilizará un hisopo para recoger una muestra y los resultados de la prueba se devolverán en aproximadamente 72 horas.

6 de junio

Las pruebas COVID-19 estarán disponibles el sábado 6 de junio en el Mt. Zion Church of God, Inc, 705 Banner Ave. Las pruebas son de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los miércoles de junio

Las pruebas COVID-19 estarán disponibles todos los miércoles de junio en Mount Zion Baptist Church, 1301 Alamance Church Rd. Las pruebas son de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Las personas que tienen un proveedor de atención primaria deben llamarlos y seguir su orientación médica sobre si necesitan una prueba.

Se alienta a las personas que viven o trabajan en lugares con mucha interacción pública, como hogares grupales, hogares de ancianos, conductores de autobuses y empleados de ventas minoristas para que se realicen pruebas.

También se insta a las personas que tienen afecciones médicas graves, como diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad u otros factores de riesgo de COVID-19, a que se realicen pruebas.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.