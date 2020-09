Se desarrolla el primer debate presidencial entre el presidente Donald Tump y el exvicepresidente Joe Biden, la noche del 29 de septiembre, en medio de constantes interrupciones por parte de Trump, lo que en más de una ocasión provocó que el candidato demócrata le pidiera que se calle.

El moderador, Chris Wallace periodista de Fox News, en varias ocaciones le pidió al presidente que permitiera terminar de contestar las preguntas a Biden.

“¡Oh, cállate por un momento!” dijo Biden frustrado en un momento del debate.

Se abordó el tema de la jueza nominada para la Corte Suprema de Justicia, el sistema de salud Obamacare, la pandemia del COVID-19, y la economía.

Biden increpó al primer mandatario por querer eliminar Obamacare y no presentar un plan. “Él no tiene idea de lo que hace, no tiene un plan”, dijo Biden.

Trump por su parte dijo que reemplazaría Obamacare con algo mejor. “He bajado los precios de las medicinas”, dijo el presidente, “bajaré el precio de la insulina como si fuera agua”.

En cuanto al COVID-19 Biden reclamó a Trump los más de 205,000 fallecimientos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. “Si hubieras sido tú presidente hubiera habido más”, respondió Trump.

“Eres el peor presidente que ha tenido Estados Unidos”, increpó Biden a Trump.

Wallace en tuvo mucho trabajo para mantener la conversación con las constantes interrupciones de Trump. El moderador le dio la última palabra a Biden en el segmento de política internacional.

“Es difícil tener una discusión con este payaso”, agregó Biden.