Ojo del huracán Isaías aterriza en Carolina del Norte

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reporta que el ojo del huracán Isaías tocó tierra aproximadamente a las 11:10PM del 03 de agosto en Carolina del Norte.

“Las imágenes de radar Doppler y las observaciones de superficie indican que el ojo del huracán Isaías tocó tierra en el sur de Carolina del Norte alrededor de las 11:10 p.m. EDT (03:10 UTC) cerca de Ocean Isle Beach con vientos máximos sostenidos de 140 km/h”, reseña el Centro Nacional de Huracanes .

“Una estación climática de Oak Island, Carolina del Norte, reportó recientemente vientos sostenidos de 122 km/h y ráfagas de viento de 140 km/h”, reseña el último reporte de la entidad.

El huracán se encuentra aproximadamente a 65 km al suroeste de Wilmington, Carolina del Norte.

Algunos usuarios de la red social Twitter reportan fuertes vientos, lluvias e inundaciones en distintas localidades de las Carolinas.

35,000 people without power. Thanks for the updates @DE_JeffB. We are just down the road from you in Carolina Beach. https://t.co/CEdfGNOu9o — Ann Wyatt Little (@AnnWyattonFOX46) August 4, 2020

Large trees down blocking lanes on US-74 in Wilmington, NC. Very dangerous if individuals are out and don’t have the appropriate lighting to see objects like this. #Isaias #ncwx #Wilmington #WRAL pic.twitter.com/ta8GpA9noC — WRAL Zach Maloch (@ZachMalochWX) August 4, 2020

@NWSWilmingtonNC Storm Surge on Carolina Beach. We have units sending reports. pic.twitter.com/FgPKicUtgY — Carolina Storm Spotters (@spotters_storm) August 4, 2020

Incendio

Cuerpos de bomberos y rescate del condado de Brunswick reportan además que se produjo un incendio en una de las zonas impactadas por el huracán en esta localidad.

Usuarios de Twitter indican que se produjo un incendio en Ocean Isle Beach, lugar donde el ojo del huracán tocó tierra.

Los cuerpos de seguridad se encuentran atendiendo el incendio. No hay todavía información precisa sobre personas lastimadas por las llamas.

Developing Flames are shooting 20 to 30 feet into the air now! Likely many houses involved. Hopefully everyone got out safely! #ncwx #Isaias pic.twitter.com/FhhMdHmqO6 — Ethan Clark wx (@EthanClarkWX) August 4, 2020

En localidades como Wilmington se han reportado caídas de cables eléctricos que han desconectado el servicio en algunas viviendas de la localidad ubicada en el condado de New Hanover.

Inundaciones, fuertes ráfagas de viento y árboles caídos se muestran en imágenes de los usuarios en las redes sociales que filman el paso del huracán por Carolina del Norte.

El huracán de categoría uno continúa su paso durante la madrugada del 04 de agosto a través de Carolina del Norte con rubo a otros estados de la costa atlántica de Estados Unidos que se preparan para su llegada.