Luego de más de 7 años de relación, se reporta que Olivia Wilde y Jason Sudeikis se separan.

De acuerdo con una persona cercana a ambos actores, la separación ocurrió a principios de año y la pareja lo hizo de una manera amigable, según lo reportó la revista People.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis comenzaron a salir en el 2011, luego de conocerse en Saturday Night Live, y Jason le propuso matrimonio al año siguiente.

En común tienen 2 hijos, Otis, de 6 años, y Daisy, de 4, por lo que ellos se han vuelto su prioridad y han evolucionado su relación a la coparentalidad, de acuerdo con la revista.

Tan solo en septiembre la pareja fue vista de vacaciones en una playa de Malibú.

La última foto que Olivia compartió junto a Jason en su cuenta de Instagram fue hace poco más de 9 meses y en ella se les puede ver en la cama.

Un poco antes de esa imagen, el 14 de febrero, Wilde había hecho una publicación para celebrar el Día del Amor y la Amistad con la siguiente frase:

Llevábamos un mes saliendo cuando fui a conocer a toda su familia en Kansas. Hace 8 años. Cuando lo sabes, lo sabes. También viajaré a cualquier parte para disfrutar de una buena barbacoa. Feliz San Valentín a todos.

Olivia Wilde es conocida por protagonizar cintas como Tron, Life Itself y People Like Us. Además, actualmente dirige la cinta Don’t worry Darling, protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh.

Por su parte, Jason Sudeikis ha protagonizado proyectos como Ted Lasso, Horrible Bosses y We’re The Millers.