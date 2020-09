El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió tres alertas: dos por tormentas tropicales activas y otra por una onda tropical sobre Carolina del Norte.

Las tormentas tropicales Rene y Paulette están en actividad por el Atlántico desde hace dos días. Ahora, un potencial sistema en formación amenaza a Carolina del Norte.

Con estos tres sistemas tropicales al mismo tiempo, se marca un hito en la historia de los huracanes.

Si bien hasta ahora no se les ha dado mayor importancia a estas formaciones por su escasa participación en tierra, constituyen amenazas de inundaciones.

Onda tropical sobre Carolina del Norte

La onda tropical se encuentra a unas 400 millas al sureste de Cape Hatteras, Carolina del Norte. Hasta el momento el HCN estima que solo tiene un 30% de posibilidades de convertirse en depresión tropical. Sin embargo, podría generar gran humedad y posibilidad de lluvias en la costa en Carolina del Norte.

En ese sentido, se esperan lluvias dispersas por los próximos días, incluyendo el fin de semana. Se insta a las Carolinas a monitorear el progreso de la onda tropical.

El HCN indicó que se prononostica que esta baja presión se mueva hacia el noroeste entre 10 a 15 mph. Se moverá en tierra sobre el este de Carolina del Norte el jueves en la tarde.

Tormenta Tropical Paulette, localizada sobre el centro del Atlántico

Paulette había incrementado ligeramente su intensidad, manteniendo abundante actividad de nublados, chubascos y tormentas eléctricas próxima al centro de circulación.

Su ubicación estaba entre Barbados y las islas Cabo Verde. Sus vientos máximos sostenidos rondaban los 100 km p/h.

La tormenta tropical Paulette se desplazaba a unos 13 km p/h, aunque se pronostica que aumentará su velocidad antes de perder fuerza.

René, posiblemente llegue a ser huracán

Por su parte, Rene se mueve entre tormenta y depresión tropical. Se encuentra a unas 500 millas al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde con vientos sostenidos de 35 mph.

En su movilización hacia el oeste se espera que el jueves se convierta en huracán. No obstante, no se tiene previsto que toque tierra, por lo que no representa un gran riesgo en su recorrido.

Una cuarta formación sobre África

Una onda tropical también está desarrollándose sobre África. tiene un 80% de posibilidades de convertirse en depresión tropical en los próximos cinco días.

A pesar de ser muy temprano para pronosticar su impacto, se mantiene en vigilancia.