Oprah Winfrey y Príncipe Harry estrenarán serie enfocada en salud mental

Oprah Winfrey es una de las voces con más peso en la TV de Estados Unidos, además, se sabe que lucha por distintas causas y enfoca sus esfuerzos en crear un mundo mejor para todos, sin importar procedencia o color de piel.

Oprah Winfrey y el Príncipe Harry estrenarán serie enfocada en salud mental

Es por eso que ahora, Oprah Winfrey decidió unirse con el Príncipe Harry para realizar una serie donde se ahondará en problemas de salud mental, además de cómo obtener bienestar y estabilidad emocional.

Esta nueva serie presentará segmentos con deportistas y celebridades como Lady Gaga y Glenn Close, además de otras celebridades de talla mundial a las cuales sólo tendrían acceso Oprah o el Príncipe Harry.

¿Cómo se llamará la nueva serie de Oprah y el Príncipe Harry?

La serie se titula “The Me You Can’t See” (Lo que no ves de mí) y estará disponible en los próximos días en Apple TV+, por lo que necesitarás suscripción para poder ver la serie completa.

“Ahora más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza en torno a la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad”, dijo Oprah en su cuenta de Instagram.

“La serie, producida por el príncipe Harry y yo, presenta historias que ayudan a levantar el velo sobre el estado actual de la salud mental y, con suerte, suscita una conversación global”, agregó.

Habrá deportistas e invitados en los shows

Otras personalidades invitadas al show serán el jugador NBA, DeMar DeRozan y Langston Galloway, la boxeadora olímpica Virginia Ginny Fuchs y al chef Rashad Armstead.

“La mayoría de nosotros cargamos con algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver, lo cual se siente, y es, muy personal. Sin embargo, el año pasado nos ha demostrado que estamos todos juntos en esto, y espero que esta serie muestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad”, dijo el príncipe Harry en un comunicado.

La serie se estrenará el próximo viernes 21 de mayo, y podrás ver a Oprah Winfrey y al Príncipe Harry como los creadores y productores ejecutivos de la serie.

El anuncio se produce aproximadamente dos meses después de la explosiva y polémica entrevista de la presentadora de televisión con Harry y su esposa, Meghan Markle.