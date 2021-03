Oración a San Expedito: para encontrar trabajo o dinero urgentemente

San Expedito es el Santo de las causas justas y urgentes. Fue un santo y mártir católico que habría vivido entre los siglos III y IV, siendo comandante de la Legión XII Fulminata del ejército romano, según datos de Wikipedia.

Fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII, y fue canonizado por el papa Clemente X en 1671. Sin embargo, ya no es un santo avalado por la iglesia católica debido a la falta de pruebas sobre su existencia histórica.

Pero a pesar de ello, existe una gran devoción a San Expedito puesto que se cree que debido a su nombre, es patrono de las causas urgentes.

Esta es la oración de San Expedito

Bendito San Expedito, Glorioso San Expedito

Te ruego me des lo que tanto anhelo y deseo,

Confío en ti, cúbreme con tu benévola y misericordiosa mano

Y ayúdame a encontrar pronto

Lo que necesito ahora

San Expedito gracias a los dones que de Dios adquiriste,

Por tu entrega, lealtad y consagración,

Acudo a ti y te proclamo para que me protejas, mi querido señor

Y como señor de las situaciones urgentes y justas

Proclamo tu enorme poder y tu presencia

Y te pido que llegues rápido y actúes por mí,

Para que intercedas por mí ante el Señor por mis tragedias y mis desgracias

Y le pidas me ayude con su divina misericordia

En mi severas dificultades monetarias y laborales

Te pido que me ilumines en esta oscuridad

Y me guíes a para salir pronto

De esta terrible situación donde me encuentro,

Pido a ti con toda mi fe para que me ofrezcas tu ayuda

Para logra obtener la abundancia y prosperidad

Que tanto anhelo para lograr vivir en calma y tranquilo

Oh mi benévolo San Expedito

Sé que solo tú puedes hacer realidad mis deseos,

Tú, el beato de los atormentados y los abatidos,

Tú que arreglas las situaciones de gran necesidad y urgencia,

Tú que otorgas muchos milagros

Otórgame pronto la solución a mis necesidades

Para poder vivir una vida libre de angustias,

Otórgame un milagro para mi economía y un trabajo:

Ahora, con fé y la mano en el corazón, haz aquí tu petición

Santo luchador que del Señor obtuviste la aureola de justicia,

Por la fe que te ha hecho invencible,

Por el amor que Nuestro Señor Jesucristo te dio,

Por todas las gracias que de los Cielos obtuviste,

Por toda la pena y dolor que sufriste,

Te imploro no tardes en abogar por mis angustias,

Ayúdame a superar esta terrible situación cuanto antes,

Yo, humilde y confiadamente, te encomiendo mis penas

Para que, ante el Señor, muestres mis más sinceras suplicas

Y logren ser echadas de mí prontamente

Por la gloria y la grandeza de Dios, que en tu nombre resplandece

Y por el socorro de mi espíritu.

Por Jesucristo Nuestro Señor y Salvador, Amén