Una oración para iniciar el día Lunes renueva la esperanza de lo que comienza en la semana. Escoge la mejor forma de pedir por los días que llegan y agrega lo que tu corazón tiene para pedir y agradecer.

Oración para iniciar un Lunes

Señor padre mío, tú conoces mi corazón y mis pensamientos, por eso sabes realmente lo que estoy deseando en estos momentos, pero necesito que me escuches como solo tu padre amado sabes hacerlo.

Hoy lunes quiero que me des la oportunidad de llevar todos mis planes a cabo, que durante toda la semana pueda disfrutar de tu bendición.

Quiero que llenes mi alma de alegría, quiero poder disfrutar de ti, de tu sabiduría divina para realizar todo correctamente y culminar la semana sintiendo esta fe que solo tú puedes darme, ante ti me arrodillo padre amado, para que no olvides lo que te pido, quiero que hoy lunes sea un día muy especial, quiero irradiar felicidad, mostrar la seguridad que tú me has enseñado a tener.

Señor hoy lunes quiero pedirte una vez más por el bienestar de todos mis seres queridos, que tu bendición nunca les falta, llénalos de ti hoy y todos los días de sus vidas.

También quiero pedirte perdón padre santo, por todos los pecados que he cometido y prometerte que te buscare más, seré más agradecida y realizare más oraciones en tu nombre para ser cada día más digna de ti.

No desprecies mis suplicas padre amado, realizo estar oración para hoy lunes, porque sé que para ti no hay nada imposible y podrás despejar todo mi camino de malos pensamientos y hacer que solo me rodee energías positivas, que hoy lunes sea uno de mis mejores días y poder decir con orgullo que soy tu hija.

Ayúdame a ser feliz, a caminar de tu lado y purificar mi alma.Señor de los señores, pastor de nuestro rebaño, quiero que seas mi guía y me permitas disfrutar de tu presencia por mucho tiempo, que limpies mi mente de todo mal pensamiento y me enseñes a ser cada día mejor persona. Amén”.