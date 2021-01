Una oración para iniciar el día llena de fe, confianza, sabiduría y esperanza. Aunque Dios conoce los planes y necesidades de cada persona, orar es conversar con Él. Rezar una oración en la mañana es no solo invocar la presencia de Dios y pedirle ayuda para aliviar las cargas más pesadas. También es la oportunidad de mostrar agradecimiento por su compañía.

No me desampares ni de noche ni de día, por favor. Protégeme con tu ejército celestial de todo mal en este nuevo día y durante toda la semana. Amén.

Ayúdame a mantener la felicidad en mi vida para que nada me afecte durante esta semana que está a punto de comenzar. Guíame hacia la luz y aparta de mí la oscuridad.

Señor Dios, gracias por vigilar cada paso que doy, porque sé que jamás me abandonas y en los tiempos difíciles te encargas de bendecirme con tu sagrada mano poderosa.

Sé que a través de tu ejército celestial te encargas de cuidarme de las injusticias y las desgracias.

Tú creaste el cielo en el segundo día y hoy me iluminarás para que la oscuridad y las tinieblas no consuman mi vida.

Me llenarás de fortuna, éxito y prosperidad para que nada me falte en este nueva oportunidad que me otorgas.

Deseo que en este día me libres de todo mal. Amén.